Roma, 40 anni e oltre 300mila km insieme: «Mi hanno rubato la moto, offro 1.500 euro a chi la ritrova» (Di giovedì 25 marzo 2021) Quaranta anni insieme e quasi 300.000 chilometri. Un amore in sella durato a lungo, se non fosse che la mattina del 10 marzo scorso a Roma – davanti al mercato Trionfale, in via Giordano Bruno tra le 11.30 e le 13.30 a Paolo hanno rubato la sua seconda figlia. La sua moto, una Guzzi 1000 SP targata Roma (per esteso) 433450 è stata portata via, proprio ora che Paolo che stava andando in pensione e sperava di poter percorrere ancora tanti chilometri con la sua compagna "di vita e di strada". Ed è stato proprio il proprietario a condividere sui social un appello: Paolo offre una ricompensa di 1.500 euro a chi indica il posto dove trovare la sua moto, che magari è stata abbandonata in strada. Un post pubblicato su Facebook e condiviso da ...

