Rocco Schiavone 5 | la quinta stagione si farà?

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 25 marzo 2021) I fan disaranno rimasti un po’ delusi dal fatto che la quarta, trasmessa sempre da Raidue, sia stata composta da soli due episodi. Non è questione di mancanza di fiducia, ma semplicemente perché la fonte letteraria (ovvero i libri di Antonio Manzini editi da Sellerio) si è quasi esaurita. Da qui, è lecito chiedersi se5 si. La risposta non è ancora nota, ma considerati i numeri registrati dalla quartasembrerebbe assurdo da parte di Rai Fiction non produrre insieme a Cross Productions ed a Beta Film nuovi episodi. La prima puntata, infatti, è stata vista da 2.703.000 telespettatori (10,9%), mentre la seconda da 2.570.000 (10,3%), numeri ben sopra la media di rete e che confermano l’affetto che il pubblico ha già ...