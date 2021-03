Rocco Schiavone 5 ci sarà? Dubbi sul futuro ma c’è ancora un romanzo da adattare

(Di giovedì 25 marzo 2021)5 si farà? È quello che si chiedono i fan da ieri sera, quando Rai2 ha mandato in onda quella che finora è l’ultima puntata della serie. Con Ah l’amore, l’amore le indagini del personaggio più controverso della tv si concludono, così come le sue avventure letterarie. La puntata infatti è tratta dall’omonimodi Antonio Manzini, l’ultimo della saga. Da casa Rai non vi èufficialità a proposito di un ipotetico rinnovo. Tuttavia, esistono molti fattori che giocano a favore di5. A cominciare dagli ascolti: il vicequestore romano interpretato da Marco Giallini continua a macinare ottimi numeri sulla rete Rai2. L’ultima puntata ha portato a casa il 10,3% di share a fronte di 2.570.000 spettatori. Inoltre, i lettori sanno che c’è ...

Advertising

Raicomspa : Nuovo estratto dalla colonna sonora di #RoccoSchiavone, 'Amantidi'?? Musiche di Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro… - Maria33759436 : Meriterebbe la prima serata Su Rai uno Avrebbe molti più spettatori Che potrebbero appassionarsi Alle indagini di… - MMastrantuono : @Cinguetterai Rocco Schiavone ?? - AleDaPrato5 : @Signorasinasce ...sbagliato! Come insegna Rocco Schiavone, si dice ' E STI' CAZZI???!!!' Me Cojoni ha accezione positiva....?? - CorriereUmbria : Ascolti tv 24 marzo, Svegliati amore mio batte Mia e il leone bianco e Rocco Schiavone #Ascoltitv… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Schiavone

La seconda puntata della quarta stagione della serie TV "", trasposizione televisiva del celebre protagonista delle opere letterarie di Antonio Manzini con Marco Giallini per la regia di Simone Spada, andata in onda in prima serata su Rai2 ...Su Rai2quarta stagione 2.570.000 (10,3%). Su Rai3 Chi l'ha Visto? 2.291.000 (10%). Su Tv8 la finale di Italia's got Talent 1.405.000 (6,4%). Su Italia 1 Barry Seal Una Storia ..."Rocco Schiavone 5" si farà? Mauro Coruzzi rassicura i fan: l'indiscrezione . Anche l'attore protagonista è favorevole a tornare sul set ...Ascolti tv 24 marzo, buon esordio per Svegliati amore mio, bene anche il film su Rai Uno: il podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!