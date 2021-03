Roberto Benigni omaggia Dante | stasera la lettura del Canto V dell’Inferno

Leggi su zon

(Di giovedì 25 marzo 2021) Questa sera in prima serata su Rai3 l’attoreil Sommo poeta proponendo unadei versi delIl 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata al poetaAlighieri, quest’anno ricorre inoltre il settecentesimo anniversario della sua morte. In quest’occasione dunque saràadre il Sommo Poeta con ladi uno dei canti della Divina Commedia più emozionanti: “Il Quinto”.già nel novembre del 2007 portò in televisione ladelle terzinesche. La serata fu un enorme successo per l’attore toscano che ...