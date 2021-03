Roberto Benigni e sua moglie Nicoletta Braschi: la verità sulla loro "separazione" (Di giovedì 25 marzo 2021) Il rapporto tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi è andato incontro ad una particolare separazione, o meglio una divisione, di cui si è parlato negli ultimi mesi: ecco cosa è successo. Roberto Benigni e Nicoletta Braschi si sono separati: i due attori hanno deciso di prendersi una pausa ma, fortunatamente, solo a livello professionale. Nicoletta infatti ha fondato una nuova società dove il marito non figura. Roberto Benigni e Nicoletta Braschi sono una delle coppie più consolidate del cinema italiano, i due si sono conosciuti sul set di Tu mi turbi, nel 1983. La loro unione è culminata con il matrimonio celebrato il 26 dicembre 1991, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021) Il rapporto traè andato incontro ad una particolare, o meglio una divisione, di cui si è parlato negli ultimi mesi: ecco cosa è successo.si sono separati: i due attori hanno deciso di prendersi una pausa ma, fortunatamente, solo a livello professionale.infatti ha fondato una nuova società dove il marito non figura.sono una delle coppie più consolidate del cinema italiano, i due si sono conosciuti sul set di Tu mi turbi, nel 1983. Launione è culminata con il matrimonio celebrato il 26 dicembre 1991, ...

