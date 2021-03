Roberto Benigni al Quirinale per leggere il XXV Canto del Paradiso

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) Per il DanteDì,leggerà alla presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro della Cultura il XXVdelOggi, 25 marzo, è il DanteDì, la giornata dedicata al Sommo Poeta, che quest’anno assume un carattere tutto particolare, poiché coincide con i 700 anni della morte di Dante Alighieri. La giornata è stata istituita lo scorso anno e per questo secondo DanteDì le iniziative si sono moltiplicate. Oltre cento sono le iniziative promosse in tutta Italia dal Comitato per le celebrazioni del settecentenario: esse vanno dalla esposizione della serie integrale delle illustrazioni della Divina Commedia di Francesco Scaramuzza al Complesso della Pilotta a Parma, Capitale della Cultura italiana 2021, alla mostra sull’immaginario dantesco nell’opera di artisti antichi e moderni ai Musei di San ...