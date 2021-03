Ritorno a scuola, tamponi a tappeto per gli studenti: si spinge per i test salivari ma ancora manca ok dell’ISS (Di giovedì 25 marzo 2021) tamponi per tutti gli studenti il primo giorno di lezioni in presenza da ripetere ogni settimana. Si tratta, come abbiamo già riportato, del piano in fase di elaborazione del Ministro Patrizio Bianchi e il consigliere Agostino Miozzo in vista della riapertura delle scuole. Ma da più parti si chiede l'uso del test salivare che però ancora non può essere utilizzato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021)per tutti gliil primo giorno di lezioni in presenza da ripetere ogni settimana. Si tratta, come abbiamo già riportato, del piano in fase di elaborazione del Ministro Patrizio Bianchi e il consigliere Agostino Miozzo in vista della riapertura delle scuole. Ma da più parti si chiede l'uso delsalivare che perònon può essere utilizzato. L'articolo .

