Ristori, vaccini, caos sulle misure: la Germania si scopre fragile dopo tre mesi in lockdown. Perché Merkel ha cambiato idea sulla Pasqua (Di giovedì 25 marzo 2021) “So che tutta questa faccenda innesca maggiore incertezza, me ne rammarico profondamente”. Le parole con cui la cancelliera Angela Merkel ha chiesto scusa “a tutti i cittadini” per aver rinnegato nel giro di 48 ore le restrizioni adottate per la Pasqua raccontano come la Germania si sia improvvisamente scoperta fragile nella lotta alla pandemia. Una fragilità ritenuta inconcepibile dalla stampa così come dall’opinione pubblica: solo l’autunno scorso si raccontava di un Paese che meglio di tutti aveva gestito la prima ondata del coronavirus e che meglio di tutti avrebbe ripreso a crescere economicamente. La seconda ondata invece ha messo a nudo tutte le carenze tedesche: una macchina burocratica obsoleta dal punto di vista informatico, come dimostrato dai ritardi nell’erogazione dei Ristori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “So che tutta questa faccenda innesca maggiore incertezza, me ne rammarico profondamente”. Le parole con cui la cancelliera Angelaha chiesto scusa “a tutti i cittadini” per aver rinnegato nel giro di 48 ore le restrizioni adottate per laraccontano come lasi sia improvvisamente scopertanella lotta alla pandemia. Una fragilità ritenuta inconcepibile dalla stampa così come dall’opinione pubblica: solo l’autunno scorso si raccontava di un Paese che meglio di tutti aveva gestito la prima ondata del coronavirus e che meglio di tutti avrebbe ripreso a crescere economicamente. La seconda ondata invece ha messo a nudo tutte le carenze tedesche: una macchina burocratica obsoleta dal punto di vista informatico, come dimostrato dai ritardi nell’erogazione dei, ...

