Ripartenza | Draghi incalza l’Europa

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Oggi Mariofarà il suo esordio da presidente del Consiglio alla riunione dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea (cui parteciperà per un tratto anche Biden). Le responsabilità sono diverse da quando vi partecipava come capo della Bce ma la sua autorevolezza rappresenta un vantaggio, un «bonus», per l’Italia:è il primo a sapere che la capacità di influenza di un premier nel contesto internazionale è determinata dal Paese che rappresenta e solo poi dal suo personale prestigio, però non c’è dubbio che lui ha già riportato il governo di Roma nel gruppo di testa del– anche grazie al progressivo venir meno della leadership di Angela Merkel e dell’appannamento di Macron. Oggi i leader discuteranno soprattutto di come rispondere a quella chedefinisce «la grande delusione dei cittadini ...