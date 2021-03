RIOT Games: Il ‘CIRCUITO TORMENTA’ arriva in Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) RIOT Games annuncia oggi la partenza di una nuova competizione amatoriale pensata per tutti i suoi fan. Infatti, a partire da oggi, sarà possibile iscriversi al ‘CIRCUITO TORMENTA’, che arriva per la prima volta in Italia e permetterà a tutti i giocatori non professionisti di sfidarsi in un environment competitivo a titoli come League of Legends, VALORANT e League of Legends: Wild Rift. La competizione, che si dividerà in tornei dedicati ai tre titoli, sarà supportata da partner di eccezione: PG Esports x League of Legends, ProGaming Italia x VALORANT e Qlash x Wild Rift. Il Circuito Tormenta è un grande progetto di RIOT Games pensato per portare gli amatori a poter competere ad un livello più alto, vicino al professionismo. La ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 25 marzo 2021)annuncia oggi la partenza di una nuova competizione amatoriale pensata per tutti i suoi fan. Infatti, a partire da oggi, sarà possibile iscriversi al, cheper la prima volta ine permetterà a tutti i giocatori non professionisti di sfidarsi in un environment competitivo a titoli come League of Legends, VALORANT e League of Legends: Wild Rift. La competizione, che si dividerà in tornei dedicati ai tre titoli, sarà supportata da partner di eccezione: PG Esports x League of Legends, ProGamingx VALORANT e Qlash x Wild Rift. Il Circuito Tormenta è un grande progetto dipensato per portare gli amatori a poter competere ad un livello più alto, vicino al professionismo. La ...

