Rinnovi Milan: da Donnarumma a Ibrahimovic e Kessié. Il punto (Di giovedì 25 marzo 2021) Manuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione sui Rinnovi in casa Milan, da Kessie a Ibrahimovic, passando per Donnarumma e Calhanoglu Il giornalista Manuele Baiocchini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per fare il punto della situazione sui Rinnovi in casa Milan. Queste le sue parole: Donnarumma – «L’offerta è molto importante. Ma le richieste sono molto alte. 11/12 milioni di euro rendono il tutto complicato in un momento economico come queste. Ci sono anche commissioni molto alte. Situazione di stallo, ecco perché il Milan ha iniziato a guardarsi intorno. Il Milan vuole tenerlo ma non è facile» KESSIE – «Si è visto il procuratore di Kessie a Casa Milan. Il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Manuele Baiocchini ha fatto ildella situazione suiin casa, da Kessie a, passando pere Calhanoglu Il giornalista Manuele Baiocchini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per fare ildella situazione suiin casa. Queste le sue parole:– «L’offerta è molto importante. Ma le richieste sono molto alte. 11/12 milioni di euro rendono il tutto complicato in un momento economico come queste. Ci sono anche commissioni molto alte. Situazione di stallo, ecco perché ilha iniziato a guardarsi intorno. Ilvuole tenerlo ma non è facile» KESSIE – «Si è visto il procuratore di Kessie a Casa. Il ...

