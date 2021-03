Rihanna pronta a rilasciare un nuovo singolo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ormai sono più di 5 anni che non abbiamo un inedito die lei ogni 7/8 mesi si prende gioco di noi lasciando intendere di essere in procinto di pubblicare qualcosa. Lo scorso luglio la popstar ha dichiarato di essere al lavoro alalbum ed ha aggiunto che sarebbe uscito prima di quello che pensavano i fan. In autunno la regina delle creme (ormai è la nuova Wanna Marchi) è tornata a parlare di musica: “Certo che la pandemia ha modificato molte cose e ha avuto un impatto anche sui miei nuovi progetti musicali. Ha condizionato le persone con cui lavoro alle mie cose. Per ilalbum ci sono stati già molti writing camps, sono atti scritti tantissimi testi“. Adesso però forse ci siamo, ma andiamo per gradi. ANTI è entrato nella storia perché è il primo album di una cantante nera ad essere rimasto nella Billboard HOT200 per ...

Rihanna è pronta per una nuova avventura di bellezza. La cantate infatti ha deciso di entrare in un nuovo business beauty e ha registrato il marchio Fenty Hair, una nuova linea di prodotti per i capel ...La cantante Rihanna sta per lanciare Fenty Hair: marchio di prodotti per la cura dei capelli neri per favorire l'inclusività.