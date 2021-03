Rifatta e stupida? Come ho risolto i miei problemi Martina | la toccante confessione della campionessa de L' Eredità | il dramma in gioventù

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 marzo 2021) A L', il quiz pre-serale di Flavio Insinna in onda su Rai 1 e campionissimo di share, ormai da settimane domina una nuova super-: si tratta diCrocchia, 39 anni, nuovo fenomeno del programma. Una che ha raccolto il testimone del precedente super-campione, Massimiliano Cannoletta, e sembra addirittura poter fare di meglio. Semplicemente imbattibile, o quasi. Maestra in una scuola di pole dance, bella e simpatica, a causa del coronavirus e dello stop imposto ai corsi, ha trovato tempo e modo per partecipare a L'. E di dominare il programma. Ormai, è un personaggio. Tanto che Il Fatto Quotidiano la ha intervistata: dopo un mese di vittorie ha conquistato il pubblico e soprattutto ha già vinto oltre 150mila euro, pur avendone persi 115mila per una risposta singolare alla ghigliottina: ...