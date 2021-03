Riders. Domani lo sciopero in provincia di Taranto (Di giovedì 25 marzo 2021) Un appello a 360 gradi e l’invito a boicottare le piattaforme di consegna a domicilio per la giornata di venerdì 26 marzo. E’ quello che chiedono in un volantino rivendicativo i Riders italiani e tarantini che Domani incroceranno le braccia per il primo sciopero provinciale dei servizi di consegna di cibo o spesa. Dopo le sentenze dei giudici italiani che riconoscono il lavoro subordinato e l’illegalità degli algoritmi per l’assegnazione delle consegne, oggi i fattorini in bici, moto o auto, che durante il primo lockdown furono definitivi “servizio pubblico essenziale”, alzano la testa. Fanno turni di lavoro massacranti, si espongono al rischio, ma non hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori – spiega Daniele Simon, segretario del NIDIL CGIL di Taranto – per questo chiedono una ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 25 marzo 2021) Un appello a 360 gradi e l’invito a boicottare le piattaforme di consegna a domicilio per la giornata di venerdì 26 marzo. E’ quello che chiedono in un volantino rivendicativo iitaliani e tarantini cheincroceranno le braccia per il primole dei servizi di consegna di cibo o spesa. Dopo le sentenze dei giudici italiani che riconoscono il lavoro subordinato e l’illegalità degli algoritmi per l’assegnazione delle consegne, oggi i fattorini in bici, moto o auto, che durante il primo lockdown furono definitivi “servizio pubblico essenziale”, alzano la testa. Fanno turni di lavoro massacranti, si espongono al rischio, ma non hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori – spiega Daniele Simon, segretario del NIDIL CGIL di– per questo chiedono una ...

