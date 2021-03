Riaperture scuole, l’ultima ipotesi: tamponi rapidi ogni settimana. Intano il Lazio prepara il ritorno alle lezioni in presenza (Di giovedì 25 marzo 2021) Se la regione Lazio tornerà nella zona arancione, gli istituti scolastici riapriranno le loro porte agli studenti: “Se torneremo arancioni, da lunedì istituti riaperti”. Questo comporterebbe, inevitabilmente, un nuovo piano d’azione per evitare la creazione di focolai negli istituti. Leggi anche: Covid Lazio: in salita casi e decessi. “Tassi di occupazione dei posti letto poco sopra soglia” La strategia dei tamponi rapidi “Qualora i dati epidemiologici facciano tornare il Lazio in zona arancione da lunedì 29 marzo gli asili nido, le materne, le scuole elementari e le medie riapriranno con le attività in presenza. Per quanto riguarda le superiori, queste rimarranno chiuse continuando ad assicurare la didattica a distanza. La decisione riguarda le giornate antecedenti le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Se la regionetornerà nella zona arancione, gli istituti scolastici riapriranno le loro porte agli studenti: “Se torneremo arancioni, da lunedì istituti riaperti”. Questo comporterebbe, inevitabilmente, un nuovo piano d’azione per evitare la creazione di focolai negli istituti. Leggi anche: Covid: in salita casi e decessi. “Tassi di occupazione dei posti letto poco sopra soglia” La strategia dei“Qualora i dati epidemiologici facciano tornare ilin zona arancione da lunedì 29 marzo gli asili nido, le materne, leelementari e le medie riapriranno con le attività in. Per quanto riguarda le superiori, queste rimarranno chiuse continuando ad assicurare la didattica a distanza. La decisione riguarda le giornate antecedenti le ...

