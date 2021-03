Riaperture in Campania | nella giornata di oggi De Luca firma la nuova ordinanza

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il governatore della, Vincenzo De, è pronto are una. Si tratta della riapertura controllata dei mercati.in arrivodi, dunque, dovrebbe arrivare la, con la quale, sulla base degli ultimi dati acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica, a modifica della precedenten.10, si dispone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Campania

... la variazione percentuale dei nuovi casi è in riduzione: Abruzzo, Basilicata,, Emilia - ... compatibilmente con la situazione epidemiologica, con un piano di gradualigià dopo le ...... la variazione percentuale dei nuovi casi è in riduzione: Abruzzo, Basilicata,, Emilia - ... compatibilmente con la situazione epidemiologica, con un piano di gradualigià dopo le ...In Campania è ormai diventato fisso l’appuntamento con Vincenzo ... Lega e Forza e Italia vorrebbero invece reintrodurre la zona gialla, permettendo a bar e ristoranti di riaprire. Riaperture – Cinema ...Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 17-23 marzo, un lieve decremento dei nuovi casi (-4,8%) seppur con notevoli differenze regionali. Salgono invece tutti gli indicatori osp ...