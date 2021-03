Riaperture delle scuole, il nuovo piano del Premier Draghi: importanti novità (Di giovedì 25 marzo 2021) In queste ore il Governo di Draghi sta valutando la riapertura delle scuole in zona rossa, principalmente le scuole dell'infanzia e le elementari. Ieri al Senato, ha assicurato che sarà la prima cosa a riaprire. Ma vediamo qualche dettaglio in più. Il nuovo piano di Mario Draghi sulla riapertura delle scuole Non ci sono più dubbi, il presidente del Consiglio Mario Draghi vuole riaprire le scuole dell'infanzia e le elementari nelle regioni in fascia rossa. Il nuovo piano del Governo per far rientrare i piccoli alunni nelle classi potrebbe essere con test rapidi per tutti con l'aiuto dei militari e della Protezione Civile. Le Riaperture devono iniziare ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 marzo 2021) In queste ore il Governo dista valutando la riaperturain zona rossa, principalmente ledell'infanzia e le elementari. Ieri al Senato, ha assicurato che sarà la prima cosa a riaprire. Ma vediamo qualche dettaglio in più. Ildi Mariosulla riaperturaNon ci sono più dubbi, il presidente del Consiglio Mariovuole riaprire ledell'infanzia e le elementari nelle regioni in fascia rossa. Ildel Governo per far rientrare i piccoli alunni nelle classi potrebbe essere con test rapidi per tutti con l'aiuto dei militari e della Protezione Civile. Ledevono iniziare ...

