Riapertura scuole, tamponi per tutti gli studenti da ripetere ogni settimana: prende forma il progetto per il rientro in classe (Di giovedì 25 marzo 2021) tamponi per tutti gli studenti il primo giorno di lezioni in presenza da ripetere ogni settimana. Si tratta del piano che starebbero elaborando il Ministro Patrizio Bianchi e il consigliere Agostino Miozzo in vista della Riapertura delle scuole.

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Nuovo decreto, riapertura scuole dopo Pasqua: l'ipotesi Corriere della Sera Il governo studia le misure dopo Pasqua, ipotesi mini-proroga delle restrizioni Una proroga di alcuni giorni per le misure anti-Covid contenute nel decreto legge che scadrà subito dopo Pasqua, il 6 aprile: il prolungamento della stretta anti contagio (forse fino all’11 aprile) è ...

Draghi alza la voce sui vaccini e denuncia il “giallo di Anagni” NON HA mai alzato la voce in queste settimane. Ma ieri, in Senato, Mario Draghi ha sferrato un attacco alle Regioni che “trascurano gli anziani a vantaggio di altri gruppi”. Non ha indicato quali essi ...

