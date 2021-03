Riapertura scuole, l’idea del ministro Bianchi: tamponi settimanali per gli studenti (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, è stato chiaro sulle riaperture: priorità alla scuola. In queste ore sono a lavoro il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il consigliere Agostino Miozzo: tamponi per tutti gli studenti il primo giorno di lezioni in presenza da ripetere ogni settimana. Secondo quanto si apprende, infatti, il primo giorno tutti gli studenti, bambini di nidi e scuola dell’infanzia compresi, dovranno essere sottoposti a tampone rapido. Un test che, come riporta Open, dovrà essere ripetuto ogni settimana. Un aspetto da sottolineare è che, in caso di positività, si procederà con il tampone molecolare a tutta la classe. Un’idea questa che trova del fondamento anche all’interno del decreto sostegni, come lo stesso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, è stato chiaro sulle riaperture: priorità alla scuola. In queste ore sono a lavoro ildell’Istruzione Patrizioe il consigliere Agostino Miozzo:per tutti gliil primo giorno di lezioni in presenza da ripetere ogni settimana. Secondo quanto si apprende, infatti, il primo giorno tutti gli, bambini di nidi e scuola dell’infanzia compresi, dovranno essere sottoposti a tampone rapido. Un test che, come riporta Open, dovrà essere ripetuto ogni settimana. Un aspetto da sottolineare è che, in caso di positività, si procederà con il tampone molecolare a tutta la classe. Un’idea questa che trova del fondamento anche all’interno del decreto sostegni, come lo stesso ...

