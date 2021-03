Riapertura scuole dopo Pasqua? Sileri: “Ok fino alle medie in zona rossa” (Di giovedì 25 marzo 2021) L'idea a cui sta lavorando il Governo è di un piano per il rientro a scuola subito dopo le festività Pasquali. Più probabile una Riapertura immediata per infanzia e primaria nelle zone rosse, anche se non è escluso che si possa arrivare a riportare in presenza anche gli studenti della prima classe di scuola secondaria di primo grado L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021) L'idea a cui sta lavorando il Governo è di un piano per il rientro a scuola subitole festivitàli. Più probabile unaimmediata per infanzia e primaria nelle zone rosse, anche se non è escluso che si possa arrivare a riportare in presenza anche gli studenti della prima classe di scuola secondaria di primo grado L'articolo .

