Riapertura scuole: consentire alle famiglie di proseguire con la Dad su base volontaria. La proposta del Codacons (Di giovedì 25 marzo 2021) consentire alle famiglie di far seguire le lezioni a distanza ai propri figli, su base volontaria e in contemporanea alle normali lezioni in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021)di far seguire le lezioni a distanza ai propri figli, sue in contemporaneanormali lezioni in presenza. L'articolo .

