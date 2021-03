Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permetten… - pdnetwork : Il piano #vaccini e la possibile riapertura delle scuole, la situazione di emergenza della #sanità in #Lombardia e… - FrancescoBonif1 : Accelerazione della campagna vaccinale per compensare i ritardi, riapertura delle scuole, atlantismo ed europeismo,… - PallaCarlo : RT @GeMa7799: CHIUSURE FINO A MAGGIO Restrizioni anche dopo Pasqua, è scontro nel Governo. Ecco cosa si salva...NON FINIRA' MAI!!!! https:/… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Bonetti: “Tamponi, tracciamento e vaccinazione gli strumenti da mettere in campo” -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Lavori in corso nel Governo per ladelle. Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha proposto al commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo di testare la sicurezza delletramite un tampone ...Non a caso ieri Draghi, nel suo intervento al Senato, aveva lasciato intravedere spiragli solo per ladelle, e non prima di Pasqua. Vaccini Tema bollente al Consiglio europeo ...Una decisione finale sulle misure in cantiere sarà presa la prossima settimana, con un congruo anticipo sulla scadenza dei provvedimenti in vigore ...Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, avrebbe già in mente il piano per le riaperture scuola, anche nelle zone rosse. Il giorno del rientro in aula, tutti gli studenti, compresi i bambini di ...