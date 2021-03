Renzi messo all’angolo dalla intervistatrice Fatima Manji che lo incalza sui sauditi (Di giovedì 25 marzo 2021) “Io ho preso… 80 mila euro, o dollari… Se lei pensa che un uomo possa cambiare le sue idee per soldi, lei non sa chi sono… non conosce la mia storia”. Ci sono in rete due diversi video che segnano il punto di non ritorno nella storia di Matteo Renzi e dei suoi rapporti con l’Arabia Saudita. Sono due testimonianze quasi stupefacenti, a dire il vero, soprattutto per chi conosce la sagacia comunicativa dell’ex premier. Costituiscono l’ennesimo capitolo sul caso saudita, un inspiegabile harakiri mediatico. Il primo video, quello da cui è tratto questa citazione, è l’intervista che da casa Renzi concede alla giornalista di Channel 4 Fatima Manji andata in onda i primi di febbraio. Renzi è in poltrona, seduto comodo, in camicia e cravatta rossa, all’inizio sembra disinvolto. La giornalista gli chiede se ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) “Io ho preso… 80 mila euro, o dollari… Se lei pensa che un uomo possa cambiare le sue idee per soldi, lei non sa chi sono… non conosce la mia storia”. Ci sono in rete due diversi video che segnano il punto di non ritorno nella storia di Matteoe dei suoi rapporti con l’Arabia Saudita. Sono due testimonianze quasi stupefacenti, a dire il vero, soprattutto per chi conosce la sagacia comunicativa dell’ex premier. Costituiscono l’ennesimo capitolo sul caso saudita, un inspiegabile harakiri mediatico. Il primo video, quello da cui è tratto questa citazione, è l’intervista che da casaconcede alla giornalista di Channel 4andata in onda i primi di febbraio.è in poltrona, seduto comodo, in camicia e cravatta rossa, all’inizio sembra disinvolto. La giornalista gli chiede se ...

