Renzi in Arabia | M5s | ' Nega il conflitto d' interessi ma prende soldi' - Fratoianni | ' Sfacciato nei suoi rapporti' - Ci sarà l' interrogazione

(Di giovedì 25 marzo 2021) Si alza, almeno all'interno del Parlamento, l'attenzione per itra Matteoe Mohammad bin Salman . Il senatore di Rignano, infatti, ha scatenato nuove reazioni dopo aver difeso il ...

Advertising

Adnkronos : Arabia, @matteorenzi: '#BinSalman amico. Mandante omicidio #Khashoggi? Lo dite voi' - lucatelese : Quell’intervista a schiena dritta che è diventata il harakiri di Renzi sull’Arabia Saudita: “Ho avuto 80mila dollar… - fanpage : “Siamo di fronte a un caso abnorme di conflitto di interessi' Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del leader… - Gianna47428351 : RT @rosadineve: Al senatore Marco Pellegrini che di fronte alle serie e sagge parole di Draghi ha opposto con irrispettosa strafottenza co… - assataram : RT @LaNotiziaTweet: Retromarcia al Senato: Casellati ammette l’interrogazione su Renzi d’Arabia -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Arabia

Sono le orgogliose parole di Matteosui suoi rapporti con l'Saudita. Rivendica tutto, e difende l'amico. Tutto davvero triste. Per la sfacciataggine dell'ipocrisia esibita, e la ...Intanto, in Senato vi è stata la retromarcia: la presidente Casellati, infatti, ha ammette l'interrogazione sui rapporti trae l'. M5s: 'nega il conflitto d'interessi ma prende ...Il segretario di Sinistra Italiana: " Chi si definirebbe orgogliosamente amico del Ministro della Difesa di un Paese che secondo l’Onu ha ucciso migliaia di civili innocenti con bombardamenti indiscri ...Il Movimento Cinque Stelle torna ad attaccare Matteo Renzi per i suoi rapporti con l'Arabia Saudita e con il principe ereditario Mohammad bin Salman. "Oltre a rivendicare senza vergogna il suo rapport ...