Renault Arkana | il SUV-coupé originale e accessibile Caratteristiche e prezzi

La Renault Arkana alza il livello di creatività della gamma del brand francese che mai prima d'ora aveva avuto un SUV-coupé. Si inserisce in un settore del mercato scarsamente popolato, inventato da due marchi premium tedeschi - BMW e Mercedes - e tradizionalmente di loro appannaggio. Anche per questo le vere concorrenti sono poche e bastano le dita di una mano per contarle: la Cupra Formentor, la Citroen C4 e la Kia Xceed. La Renault Arkana è piuttosto alta da terra - 20 cm - una caratteristica che, insieme alla lunghezza di 4,56 metri, definisce una linea piuttosto filante, anche perché l'altezza si ferma a 1,57 metri. Misure che configurano un buon spazio interno, anche per i passeggeri posteriori che hanno a disposizione le bocchette dell'aria, mentre il posto guida è rialzato.

