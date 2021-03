Renato Zero si è vaccinato: “Sono il paziente Zero, viva la vita” (Di giovedì 25 marzo 2021) Renato Zero si è vaccinato e lo ha fatto sapere ai suoi follower postando l’immagine sui social. Il re dei sorcini, infatti, rientra tra i pazienti che posSono ricevere il vaccino secondo le disposizioni della Regione Lazio che ha esteso le prenotazioni on-line alle persone di 70 e 71 anni. Renato Zero si è vaccinato Renato Zero ha 71 anni e sui social ironizza: “Sono il paziente Zero!”, scrive, e con poche parole rassicura i suoi fan sull’utilità dell’immunizzazione di massa e sulla sua volontà di restare in salute. Non Sono mancate le inevitabili polemiche da parte di chi è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021)si èe lo ha fatto sapere ai suoi follower postando l’immagine sui social. Il re dei sorcini, infatti, rientra tra i pazienti che posricevere il vaccino secondo le disposizioni della Regione Lazio che ha esteso le prenotazioni on-line alle persone di 70 e 71 anni.si èha 71 anni e sui social ironizza: “il!”, scrive, e con poche parole rassicura i suoi fan sull’utilità dell’immunizzazione di massa e sulla sua volontà di restare in salute. Nonmancate le inebili polemiche da parte di chi è ...

