Renato Zero si è vaccinato: "Il paziente 'Zero' vuole cantare ancora per tanto tempo" (Di giovedì 25 marzo 2021) “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!”, scrive Renato Zero nella didascalia posta a corredo di una foto condivisa via social che lo ritrae nel momento della vaccinazione anti-Covid. Mascherina Ffp2 e cappellino in tinta, con un pensiero di speranza volto al futuro: così il cantautore si è mostrato ai suoi ammiratori, annunciando che è giunto il turno della sua immunizzazione. Da sabato 20 marzo 2021 nel Lazio la prenotazione on-line della vaccinazione è stata estesa anche alla fascia d’età 70-71 anni, ossia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) “Ilper voiper! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per. Viva il vaccino! Viva la vita!”, scrivenella didascalia posta a corredo di una foto condivisa via social che lo ritrae nel momento della vaccinazione anti-Covid. Mascherina Ffp2 e cappellino in tinta, con un pensiero di speranza volto al futuro: così il cantautore si è mostrato ai suoi ammiratori, annunciando che è giunto il turno della sua immunizzazione. Da sabato 20 marzo 2021 nel Lazio la prenotazione on-line della vaccinazione è stata estesa anche alla fascia d’età 70-71 anni, ossia ...

