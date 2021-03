Renato Zero si è vaccinato contro il Covid: “Il paziente ‘Zero’ vuole cantare per voi ancora per tanto tempo” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”. Renato Zero si è vaccinato contro il Covid e lo annuncia con questo post pubblicato sui social e diventato virale con una foto che lo ritrae mentre un infermiere gli inietta il vaccino nel braccio. Da sabato 20 marzo nel Lazio hanno preso il via anche le vaccinazioni per la fascia d’età 70-71 anni, ossia ai nati nel 1950 e 1951, gruppo in cui rientra anche Renato Zero, nato a Roma il 30 settembre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Ilper voiper! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”.si èile lo annuncia con questo post pubblicato sui social e diventato virale con una foto che lo ritrae mentre un infermiere gli inietta il vaccino nel braccio. Da sabato 20 marzo nel Lazio hanno preso il via anche le vaccinazioni per la fascia d’età 70-71 anni, ossia ai nati nel 1950 e 1951, gruppo in cui rientra anche, nato a Roma il 30 settembre ...

