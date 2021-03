Renato Zero si è vaccinato contro il Coronavirus. E nella foto su Instagram diventa “il paziente Zero” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino, viva la vita!!!”. Renato Zero ha annunciato così, pubblicando uno scatto sul suo profilo Instagram, di aver ricevuto la dose di vaccino per combattere il covid-19. Il famoso artista, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 marzo 2021) “Ilvuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino, viva la vita!!!”.ha annunciato così, pubblicando uno scatto sul suo profilo, di aver ricevuto la dose di vaccino per combattere il covid-19. Il famoso artista, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

