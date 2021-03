Renato Zero, la foto mentre riceve la prima dose del vaccino (Di giovedì 25 marzo 2021) Il cantante romano Renato Zero ha condiviso sui social la foto mentre riceve la prima dose del vaccino contro il Coronavirus. Il cantante romano Renato Zero ha condiviso una foto su Facebook con un cappello di lana e la mascherina, mentre riceve la prima dose del vaccino contro il Covid-19. Oggi, infatti, è stato il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 marzo 2021) Il cantante romanoha condiviso sui social laladelcontro il Coronavirus. Il cantante romanoha condiviso unasu Facebook con un cappello di lana e la mascherina,ladelcontro il Covid-19. Oggi, infatti, è stato il L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

Corriere : Renato Zero posta la sua foto mentre riceve la prima dose: «Viva il vaccino, viva la vita» - Marilenapas : RT @Corriere: Renato Zero posta la sua foto mentre riceve la prima dose: «Viva il vaccino, viva la vita» - radiodeejay : 'Voglio cantare con voi ancora tanto tempo' - tusciaweb : Renato Zero si vaccina contro il Covid: “Voglio cantare per voi ancora per tanto tempo” Roma - Renato Zero si vacc… - pccpla : RT @Corriere: Renato Zero posta la sua foto mentre riceve la prima dose: «Viva il vaccino, viva la vita» -