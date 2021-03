Renato Zero, la foto del vaccino: «Voglio cantare per voi ancora a lungo» (Di giovedì 25 marzo 2021) «Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo». Così Renato Zero, scherzando con il suo nome d’arte, si fa testimonial della campagna vaccinale, pubblicando sulle sue pagina social la foto che immortala il momento dell’iniezione. «E voglio che voi possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora», aggiunge il cantautore romano, classe 1950. «Viva il vaccino e viva la vita». Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 marzo 2021) «Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo». Così Renato Zero, scherzando con il suo nome d’arte, si fa testimonial della campagna vaccinale, pubblicando sulle sue pagina social la foto che immortala il momento dell’iniezione. «E voglio che voi possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora», aggiunge il cantautore romano, classe 1950. «Viva il vaccino e viva la vita».

