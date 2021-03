Regione, al via il piano per l’efficientamento energetico e sismico del patrimonio di edilizia pubblica di Ater Roma (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, hanno presentato il piano quadriennale di interventi, che Ater Roma realizzerà per l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP), utilizzando le agevolazioni fiscali al 110% previste dal Superbonus finanziato dallo Stato con il cosiddetto Decreto Rilancio (Legge 17/7/2020 n. 77). Analoghi interventi saranno poi estesi anche a tutte le Ater del Lazio. L’azienda vanta un patrimonio di 48mila alloggi e 3.600 locali commerciali per una popolazione interessata di circa 150mila ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Presidente dellaLazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, hanno presentato ilquadriennale di interventi, cherealizzerà pere la riduzione del rischiodel propriodiresidenziale(ERP), utilizzando le agevolazioni fiscali al 110% previste dal Superbonus finanziato dallo Stato con il cosiddetto Decreto Rilancio (Legge 17/7/2020 n. 77). Analoghi interventi saranno poi estesi anche a tutte ledel Lazio. L’azienda vanta undi 48mila alloggi e 3.600 locali commerciali per una popolazione interessata di circa 150mila ...

