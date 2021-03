Recovery Plan, pieni poteri a Colao. Così il sub-governo Draghi cancella la politica con i tecnici (Di giovedì 25 marzo 2021) Si fa presto a dire Recovery Plan. Già, ma poi ci sono i ministeri da coordinare, le riforme da approntare e implementare. E poi, ancora, gli stati di avanzamento di ciascuno di essi da controllare e certificare. Insomma, i circa 200 miliardi di soldi europei che dovranno piovere sulle nostre economie riarse dalla gelata della crisi sembrano più un miraggio che una prospettiva. Mario Draghi ci pensa giorno e notte. Mai come ora premier e nazione coincidono. L’azienda Italia è, di fatto l’azienda Draghi. «Ma chi ne è l’Ad», si chiede il Foglio in una lunga e informata analisi della situazione firmata dal direttore Claudio Cerasa? Semplice: il ministro Vittorio Colao, «l’unico – a detta del giornale – autorizzato ad individuare cosa funziona e cosa invece no e l’unico forse non a caso citato ieri da ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Si fa presto a dire. Già, ma poi ci sono i ministeri da coordinare, le riforme da approntare e implementare. E poi, ancora, gli stati di avanzamento di ciascuno di essi da controllare e certificare. Insomma, i circa 200 miliardi di soldi europei che dovranno piovere sulle nostre economie riarse dalla gelata della crisi sembrano più un miraggio che una prospettiva. Marioci pensa giorno e notte. Mai come ora premier e nazione coincidono. L’azienda Italia è, di fatto l’azienda. «Ma chi ne è l’Ad», si chiede il Foglio in una lunga e informata analisi della situazione firmata dal direttore Claudio Cerasa? Semplice: il ministro Vittorio, «l’unico – a detta del giornale – autorizzato ad individuare cosa funziona e cosa invece no e l’unico forse non a caso citato ieri da ...

