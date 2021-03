Recovery Fund, Gubitosi: “Fondamentale evitare perdite di tempo e sperpero risorse” (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Le risorse del Next Generation EU faranno moltiplicare i progetti per la digitalizzazione, ma “sarà Fondamentale la velocità di esecuzione ed evitare nuovi casi di perdite di tempo, sperpero di fondi pubblici e scarsa trasparenza“. L’avvertimento arriva dal numero uno di TIM, Luigi Gubitosi, in occasione di un webinar sulla digitalizzazione. A questo riguardo e in ottica di assunzione di una maggiore responsabilità, Gubitosi propone che il sistema di gare preveda un “meccanismo di salvaguardia”, in base ai quale “le imprese aggiudicatarie dei progetti siano chiamate a rispondere dei loro risultati, facendosi carico in solido delle conseguenze di eventuali inadempienze”. “Consideriamo il nostro approccio aperto e propositivo e per questo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Ledel Next Generation EU faranno moltiplicare i progetti per la digitalizzazione, ma “saràla velocità di esecuzione ednuovi casi dididi fondi pubblici e scarsa trasparenza“. L’avvertimento arriva dal numero uno di TIM, Luigi, in occasione di un webinar sulla digitalizzazione. A questo riguardo e in ottica di assunzione di una maggiore responsabilità,propone che il sistema di gare preveda un “meccanismo di salvaguardia”, in base ai quale “le imprese aggiudicatarie dei progetti siano chiamate a rispondere dei loro risultati, facendosi carico in solido delle conseguenze di eventuali inadempienze”. “Consideriamo il nostro approccio aperto e propositivo e per questo ...

Advertising

CottarelliCPI : Cosa dice il regolamento del Recovery Fund? In questa nota rispondiamo a tutte le domande su valutazione dei piani… - davidallegranti : I soldi del Recovery Fund per lo stadio della Fiorentina? Ho capito bene? - aamaurelius : RT @f_burla: A destra la svalutazione interna necessaria per tenere in piedi il baraccone dell'eurozona. A sinistra, in basso, il Recovery… - rev24_ : RT @contropiano: Varoufakis: “Il Recovery Fund è una truffa, c’è uno tsunami in arrivo” #Varoufakis #RecoveryFund #McKinsey #UnioneEuropea… - Ultron65 : RT @maryfagi: #RecoveryFund Un altro ricorso alla Corte Costituzionale tedesca, questa volta contro il Recovery fund... -