realme 8 Pro | lo smartphone con la fotocamera da 108 MP a un super prezzo

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tra i brand emergenti del panoramaè quello da tenere maggiormente sotto controllo. Nato appena 3 anni fa sotto l’ala protettiva di Oppo, questo marchio ha saputo guadagnarsi la propria indipendenza ritagliandosi una fetta precisa di mercato all’interno di quell’enorme cappello di brand tecnologici che è BBK Electronics. In mezzo a marchi come Oppo, Vivo e OnePlus,è stata capace di individuare la sua sfera di influenza azzeccando alla perfezione il proprio target all’insegna di potenza, prestazioni e un design che strizzano l’occhio ai più giovani. In questo modo è riuscito a guadagnarsi il titolo di brand diin più rapida crescita al mondo, facendo segnare un +65% soltanto nel corso del 2020. Ora l’obiettivo è consolidare la propria posizione e per farlo ha annunciato l’arrivo del ...