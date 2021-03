Rari Nantes Salerno: alla “Vitale” arriva il Savona nella terza gara della fase d’elite (Di giovedì 25 marzo 2021) Rari Nantes Salerno: venerdì 26 marzo (ore 15) la squadra di Matteo Citro ospiterà il Savona nella terza giornata della fase d’élite della serie A1 di Pallanuoto. Ancora una sfida casalinga per la Rari Nantes Salerno che venerdì 26 marzo, alle ore 15, alla piscina Simone Vitale ospita la Rari Nantes Savona, sfida valevole per Leggi su 2anews (Di giovedì 25 marzo 2021): venerdì 26 marzo (ore 15) la squadra di Matteo Citro ospiterà ilgiornatad’éliteserie A1 di Pnuoto. Ancora una sfida casalinga per lache venerdì 26 marzo, alle ore 15,piscina Simoneospita la, sfida valevole per

Ultime Notizie dalla rete : Rari Nantes Pallanuoto, cambia l'orario del match tra Us Locatelli - Rari Nantes Imperia Dopo il turno di riposo, la Rari Nantes Imperia tornerà in acqua per la III giornata del campionato di Serie B maschile. Ad attendere i ragazzi di Fratoni ci sarà la Locatelli che, nel girone 1, viaggia a punteggio pieno ( 6 ...

Serie B maschile, Locatelli - Rari Nantes Imperia cambia orario: fischio d'inizio alle 19:30 Imperia. Dopo il turno di riposo, la Rari Nantes Imperia tornerà in acqua per la III giornata del campionato di serie B maschile. Ad attendere i ragazzi di Fratoni ci sarà la Locatelli che, nel girone 1 , viaggia a punteggio pieno ( 6 ...

Serie B maschile, Locatelli-Rari Nantes Imperia cambia orario: fischio d'inizio alle 19:30 Riviera24 Rari Nantes Salerno: alla “Vitale” arriva il Savona nella terza gara della fase d’elite laureato in Filologia Moderna, giornalista. Rari Nantes Salerno: venerdì 26 marzo (ore 15) la squadra di Matteo Citro ospiterà il Savona nella terza giornata della fase d’élite della serie A1 di ...

Salerno-Savona, la carica di Gallozzi nell'anticipo del venerdì Venerdì clorato. Alla Simone Vitale non si giocherà nel giorno consueto di sabato ma si anticipa la terza giornata del preliminary round scudetto di 24 ore. Rari ...

