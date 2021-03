Raffaella Fico: ”Balotelli al Napoli? Mai dire mai” (Di giovedì 25 marzo 2021) Raffaella Fico: “Sono una grande tifosa del Napoli! Balotelli in azzurro? Mai dire mai” Raffaella Fico – Balotelli – Napoli — A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuta Raffaella Fico, showgirl, per parlare del Napoli, di Balotelli e di altro. Queste le sue parole: SUI SUOI PROGRAMMI FUTURI “Insieme a Gaetano Gaudiero saremo in onda con ‘La paranza del sabato’ dalle 9:00 alle 12:00, tratteremo di attualità e non solo, ci saranno tante sorprese e tutorial -informa Raffaella Fico – Ci rapporteremo con le persone che ci seguono. Se dovessero farmi qualche domanda parleremo anche di quello, sono una ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 25 marzo 2021): “Sono una grande tifosa delin azzurro? Maimai”— A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuta, showgirl, per parlare del, die di altro. Queste le sue parole: SUI SUOI PROGRAMMI FUTURI “Insieme a Gaetano Gaudiero saremo in onda con ‘La paranza del sabato’ dalle 9:00 alle 12:00, tratteremo di attualità e non solo, ci saranno tante sorprese e tutorial -informa– Ci rapporteremo con le persone che ci seguono. Se dovessero farmi qualche domanda parleremo anche di quello, sono una ...

