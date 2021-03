Quando arriva il cambio dell’ora legale nel 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) ora legalePer chi ha ancora al polso un orologio analogico, è venuto il momento di spostare avanti le lancette di un’ora. L’appuntamento con l’ora legale nel 2021 è fissato per domenica 28 marzo, Quando alle 2 di notte chi proprio insiste a non voler prendere sonno potrà effettuare da sè il passaggio alla nuova ora. Oltre alla prospettiva di giornate più lunghe (di cui si spera di poter godere presto, con l’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia) c’è una ragione importante che guida la scelta dell’ora legale: quello del risparmio energetico. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, nei sette mesi di ora legale del 2020 l’Italia ha risparmiato complessivamente 400 milioni di kilowattora di elettricità, pari al consumo ... Leggi su wired (Di giovedì 25 marzo 2021) oraPer chi ha ancora al polso un orologio analogico, è venuto il momento di spostare avanti le lancette di un’ora. L’appuntamento con l’oranelè fissato per domenica 28 marzo,alle 2 di notte chi proprio insiste a non voler prendere sonno potrà effettuare da sè il passaggio alla nuova ora. Oltre alla prospettiva di giornate più lunghe (di cui si spera di poter godere presto, con l’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia) c’è una ragione importante che guida la scelta: quello del risparmio energetico. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, nei sette mesi di oradel 2020 l’Italia ha risparmiato complessivamente 400 milioni di kilowattora di elettricità, pari al consumo ...

Advertising

carlovcastro : E quando arriva la notte E resto sola con me La testa parte e va in giro ?? - graziefun : RT @blurrygomvez: capisco il voler “sbancare” in tv ma quando l’arrivismo arriva a superate anche valori e principi per i quali tu per prim… - IlariaZorpina : RT @julalbx: Comunque quando sei convinto del tuo orientamento e ti arriva una persona che ti fa battere così il cuore non è facile capirlo… - Vibes_San : RT @AcliAle: Ma io ne ho due coglioni grandi come Giove di compiere ogni giorno il mio dovere, ma quando cazzo arriva il piacere??? - Keynesblog : RT @maurovanetti: Quando a due giorni da uno sciopero arriva un accordo sindacale vago che rimanda tutto a misteriosi enti bilaterali e all… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando arriva Così Oms e Gates sono i padroni della nostra salute La priorità vaccinale cela un'operazione di potere che, con OMS, Banca Mondiale e Gavi , arriva fino a Bill Gates. La Bussola intervista Pier Francesco Belli, esperto di governance ... quando una ...

Gravidanze in pandemia: tasso di natalità in Italia Mi sono resa conto in fretta di una cosa: quando sei incinta, soprattutto durante una pandemia, il ... Dove non arriva il sistema, arriviamo noi . Il pediatra non ti risponde? Manda una foto del ...

Bonus stagionali turismo 2021: requisiti, importo e quando arriva The Italian Times l medico della terapia intensiva che è anche volontario per i vaccini Dopo che ha finito di occuparsi dei pazienti intubati per il Covid, nel ‘tempo libero’ inocula le dosi al San Giovanni Bosco di Torino: “Mi diverto e mi dà ossigeno” Di giorno e di notte in terapia in ...

Lavoro: a Milano arriva l'Hub Milano, 24 mar. (Labitalia) - Una porta d'ingresso innovativa in grado di offrire servizi ai cittadini, in particolare giovani e donne, che abitano il tessuto economico produttivo della città e del te ...

La priorità vaccinale cela un'operazione di potere che, con OMS, Banca Mondiale e Gavi ,fino a Bill Gates. La Bussola intervista Pier Francesco Belli, esperto di governance ...una ...Mi sono resa conto in fretta di una cosa:sei incinta, soprattutto durante una pandemia, il ... Dove nonil sistema, arriviamo noi . Il pediatra non ti risponde? Manda una foto del ...Dopo che ha finito di occuparsi dei pazienti intubati per il Covid, nel ‘tempo libero’ inocula le dosi al San Giovanni Bosco di Torino: “Mi diverto e mi dà ossigeno” Di giorno e di notte in terapia in ...Milano, 24 mar. (Labitalia) - Una porta d'ingresso innovativa in grado di offrire servizi ai cittadini, in particolare giovani e donne, che abitano il tessuto economico produttivo della città e del te ...