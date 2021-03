Qualificazioni Mondiale: Ungheria-Polonia, probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 25 marzo 2021) Stasera Ungheria-Polonia alle 20:45 sarà la prima partita per queste squadre nella qualificazione ai Mondiali del 2022. Alla Groupama Arena di Budapest i polacchi allenati da Paulo Sousa scenderanno sul campo degli ungheresi di Marco Rossi, in una sfida che vede molta Italia al suo interno. Queste squadre sono tra le favorite per la qualificazione insieme all’Inghilterra nel gruppo I, e stasera lotteranno per la vittoria. Il gruppo I comincia con il botto L’Ungheria arriva da un buon periodo: imbattuta nelle ultime 6 gare, con 4 vittorie e 2 pareggi. La squadra di Rossi ha sorpreso tutti conquistando la promozione in Nations League A, nonostante nel suo girone non fosse la favorita. I magiari si sono imposti su Russia, Serbia e Turchia, vincendo contro quest’ultimi e approfittando dello scivolone dei russi. Ma da stasera si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Staseraalle 20:45 sarà la prima partita per queste squadre nella qualificazione ai Mondiali del 2022. Alla Groupama Arena di Budapest i polacchi allenati da Paulo Sousa scenderanno sul campo degli ungheresi di Marco Rossi, in una sfida che vede molta Italia al suo interno. Queste squadre sono tra le favorite per la qualificazione insieme all’Inghilterra nel gruppo I, e stasera lotteranno per la vittoria. Il gruppo I comincia con il botto L’arriva da un buon periodo: imbattuta nelle ultime 6 gare, con 4 vittorie e 2 pareggi. La squadra di Rossi ha sorpreso tutti conquistando la promozione in Nations League A, nonostante nel suo girone non fosse la favorita. I magiari si sono imposti su Russia, Serbia e Turchia, vincendo contro quest’ultimi e approfittando dello scivolone dei russi. Ma da stasera si ...

