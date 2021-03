Qualificazioni Mondiale, Spagna-Grecia: le probabili formazioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Spagna e Grecia sono state inserite all’interno del gruppo B nelle Qualificazioni mondiali che portano a Qatar 2022. Inizia stasera il percorso di qualificazione per entrambe le compagni. Spagna-Grecia è in programma stasera a Granada alle ore 20:45. A completare il raggruppamento insieme agli iberici e la Grecia ci sono: Georgia, Kosovo e Svezia. La Spagna guidata da Luis Enrique è ovviamente una delle grandi favorite per poter arrivare fino in fondo al prossimo Mondiale. Le “Furie rosse” sono una compagine piena di campioni ma anche di giovanissimi talenti che già da qualche anno giocano ad alto livello. L’ex allenatore di Roma e Barcellona è riuscito a rifondare la nazionale, c’è stato un cambio generazionale e la Spagna dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021)sono state inserite all’interno del gruppo B nellemondiali che portano a Qatar 2022. Inizia stasera il percorso di qualificazione per entrambe le compagni.è in programma stasera a Granada alle ore 20:45. A completare il raggruppamento insieme agli iberici e laci sono: Georgia, Kosovo e Svezia. Laguidata da Luis Enrique è ovviamente una delle grandi favorite per poter arrivare fino in fondo al prossimo. Le “Furie rosse” sono una compagine piena di campioni ma anche di giovanissimi talenti che già da qualche anno giocano ad alto livello. L’ex allenatore di Roma e Barcellona è riuscito a rifondare la nazionale, c’è stato un cambio generazionale e ladopo ...

Advertising

zazoomblog : Qualificazioni Mondiale Scozia-Austria: probabili formazioni e diretta tv - #Qualificazioni #Mondiale - sportli26181512 : Qualificazioni mondiali, perché per l'Europa ci sono così pochi posti: Qualificazioni mondiali, perché per l'Europa… - Paroladeltifoso : Qualificazioni Mondiale, ecco il programma odierno - LolloCarini00 : Andrea #Bosco, difensore centrale della Pro Sesto, ha esordito in una gara ufficiale con la maglia della Repubblica… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Prime pagine: non basta Scamacca, l'Under 21 pareggia con la Repubblica Ceca. L'Italia inizia le qualificazioni al Mondia… -