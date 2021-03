Qualificazioni Mondiale, Israele-Danimarca: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 25 marzo 2021) Israele-Danimarca apre ufficialmente la vie nel Girone F delle Qualificazioni al prossimo Mondiale che si disputerà nel 2022 in Qatar. Una partita molto importante per entrambe le compagini che cercano punti importanti per partire con il piede giusto nella nuova avventura continentale che potrebbe spalancare le porte della rassegna iridata più importante del calcio. Punti pesantissimi per entrambe le Nazionali chiamate a scendere in campo a Tel-Aviv nell’impianto sportivo del Bloomfield Stadium: i padroni di casa, vogliosi di stupire, tenteranno di incamerare un buon risultato per regalare fiducia ed entusiasmo ad un interno movimento sportivo statale; gli ospiti guidati dall’interista Christian Eriksen recitano il ruolo della super favorita del raggruppamento di qualificazione e dovranno certificare, già dal primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021)apre ufficialmente la vie nel Girone F delleal prossimoche si disputerà nel 2022 in Qatar. Una partita molto importante per entrambe le compagini che cercano punti importanti per partire con il piede giusto nella nuova avventura continentale che potrebbe spalancare le porte della rassegna iridata più importante del calcio. Punti pesantissimi per entrambe le Nazionali chiamate a scendere in campo a Tel-Aviv nell’impianto sportivo del Bloomfield Stadium: i padroni di casa, vogliosi di stupire, tenteranno di incamerare un buon risultato per regalare fiducia ed entusiasmo ad un interno movimento sportivo statale; gli ospiti guidati dall’interista Christian Eriksen recitano il ruolo della super favorita del raggruppamento di qualificazione e dovranno certificare, già dal primo ...

