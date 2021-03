Qual. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali del match (Di giovedì 25 marzo 2021) Alle ore 20,45 l'Italia scenderà in campo per la sfida contro l'Irlanda del Nord.La gara è valida per la 1a giornata di Qualificazioni a Qatar 2022, di seguito le formazioni ufficiali.Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini. Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrell; Smith, J. Evans, Cathcart,; Dallas, Mc Nair, Mccan, Davis, C. Evans; White, Megennis, All. Baraclough Leggi su mediagol (Di giovedì 25 marzo 2021) Alle ore 20,45 l'scenderà in campo per la sfida contro l'del.La gara è valida per la 1a giornata diificazioni a Qatar 2022, di seguito le(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.del(3-5-2): Peacock-Farrell; Smith, J. Evans, Cathcart,; Dallas, Mc Nair, Mccan, Davis, C. Evans; White, Megennis, All. Baraclough

Advertising

Mediagol : Qual. Mondiali, #Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali del match - zazoomblog : Italia-Irlanda del Nord (qual. mondiali 25 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali quote pronostici Mancini sceglie… - infobetting : Inghilterra-San Marino (qual. mondiali, 25 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Italia-Irlanda del Nord (qual. mondiali, 25 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, - infoitsport : Diretta/ Italia Irlanda del Nord (Qual. Mondiali) streaming Rai: Azzurri, si riparte -