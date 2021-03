Quadarella | “A Tokyo voglio fare qualcosa di grande e sorprendere me stessa”

(Di giovedì 25 marzo 2021) “L’Olimpiade sarà piena di atleti chenodi, io nel mio vorreimee chi mi aiuta a raggiungere tutti gli obiettivi“. Simonaconta i giorni che la separano dalle gara ai Giochi die descrive la sua attesa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui affronta anche il tema Covid-19 (la 22enne romana era risultata positiva negli scorsi mesi). “Non è stato facile gestire tutto questo. Non ho avuto conseguenze fisiche, se non per lo stop e gli allenamenti a singhiozzo. Da gennaio è andata sempre meglio ma sulla mia pelle ho capito il dramma collettivo: non bisogna perdere tempo – prosegue-. Il vaccino? Spero di farlo prima possibile, al massimo entro 2 mesi ...

La torcia olimpica è ripartita da Fukushima destinazione(il 23 luglio) e per la'i Giochi cominciano a diventare qualcosa di concreto, per me poi che aspetto da 5 anni... è un ...Penso a Simona. Cerco gloria nel tennis . Sono più fortunato? Non direi. E' vero che ... Oggi, non sappiamo neanche se riusciremo a qualificarci per l'Olimpiade di. Mi traslo sui ...La torcia olimpica è ripartita da Fukushima destinazione Tokyo (il 23 luglio) e per la Quadarella “i Giochi cominciano a diventare qualcosa di concreto, per me poi che aspetto da 5 anni... è un ...Sulla Gazzetta di oggi e sul sito potete leggere una intervista di Simona Quadarella. Nel giorno in cui la torcia olimpica riparte da Fukushima per fare il giro del Giappone in direzione Tokyo (cerimo ...