Qatar 2022, Fifa sceglie 10 giocatori che non hanno mai disputato un Mondiale e che lo meriterebbero: presenti anche tre “italiani” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Dopo le prime gare, e in attesa di vedere all'opera anche l'Italia, la Fifa ha stilato una curiosa classifica dei 10 calciatori che non hanno ancora preso parte ad un Mondiale ma che lo meriterebbero. Nella graduatoria sono presenti anche tre campioni che militano in Serie A.Fifa: chi merita di giocare un MondialeSono nominati dalla Fifa dei grandissimi campioni che meriterebbero di prendere parte ad un Mondiale. Si inizia con Pierre-Emerick Aubameyang del Gabon e si legge: "Aubameyang avrebbe potuto scegliere di rappresentare la Francia, l'Italia o la Spagna, ma ha scelto il Gabon a 19 anni perché suo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di qualificazioni ai Mondiali in. Dopo le prime gare, e in attesa di vedere all'operal'Italia, laha stilato una curiosa classifica dei 10 calciatori che nonancora preso parte ad unma che lo. Nella graduatoria sonotre campioni che militano in Serie A.: chi merita di giocare unSono nominati dalladei grandissimi campioni chedi prendere parte ad un. Si inizia con Pierre-Emerick Aubameyang del Gabon e si legge: "Aubameyang avrebbe potutore di rappresentare la Francia, l'Italia o la Spagna, ma ha scelto il Gabon a 19 anni perché suo ...

