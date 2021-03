Pupo legge Dante nel Dantedì | l’iniziativa della Fondazione Guido d’Arezzo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il 25 marzo 1300 iniziava il viaggio di– tra Inferno Purgatorio e Paradiso – che lo portò a scrivere la Divina Commedia; nel 2021 sono trascorsi 700 anni dalla morte diAlighieri (nato nel 1265 e morto nel 1321) sono tantissime le iniziative in memoria del poeta che partono proprio dalla data odierna, ildì. Tra queste, UnAl Dì èal via oggi, giovedì 25 marzo, nel giorno deldì, per celebrare l’artepoetica diAlighieri attraverso la sua lettura sui social. Sulla pagina Facebook di UnAl Dì ogni giorno fino alla fine dell’anno verrà pubblicato un video realizzato da comuni ...

Ad iniziare questo progetto, Enzo Ghinazzi in arteleggerà uno dei più famosi sonetti della Vita Nuova dantesca: "Tanto Gentile e tanto onesta pare". La Fondazione invita i cittadini a ......in Svizzera ed è potuto rientrare in Italia solo dopo il 2012 quando è stata modificata la... Nel 2010 partecipa al Festival di Sanremo in coppia concantando la canzone 'Italia Amore mio'. ...Protagonista dei festeggiamenti della Fondazione Guido Monaco. Ma in tutta la provincia un fiorire di iniziative. Tutti gli appuntamenti ...I 700 anni della morte di Dante coincidono con uno dei momenti più terribili che il mondo abbia attraversato nella storia. In un contesto così cupo, i versi del poeta assumono una forza ancora più gra ...