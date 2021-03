(Di giovedì 25 marzo 2021) Con l’inizio delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar, riprende quota la questione dei diritti umani nel Paese, e soprattutto il ruolo giocato dalla violazione di questi nell’organizzazionecompetizione. In occasioneprima gara contro Gibilterra, la nazionaleè scesa in campo con una maglietta recante la scritta: “HUMAN RIGHTS, Respect on and L'articolo

Advertising

SkySport : Norvegia, una maglia di protesta contro il Qatar: 'Diritti umani sul campo e fuori' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Protesta Norvegia, nessuna sanzione da parte della FIFA: Con l’inizio delle qualificazioni ai… - CalcioFinanza : Protesta #Norvegia contro i Mondiali in #Qatar, nessuna sanzione da parte della #FIFA - Fprime86 : RT @SkySport: Norvegia, una maglia di protesta contro il Qatar: 'Diritti umani sul campo e fuori' - binottofranco : RT @SkySport: Norvegia, una maglia di protesta contro il Qatar: 'Diritti umani sul campo e fuori' -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta Norvegia

Un forte segnale quello mandato dallaprima della partita contro Gibilterra. La formazione in cui milita la stella Erling Haaland ha deciso di protestare contro il governo del Qatar. Secondo le stime del Guardian, infatti, il ...'Human rights On and off the pitch' ( 'diritti umani sul campo e fuori '). E' la scritta che campeggia sulle magliette bianche indossate dalladella stella Erling Haaland prima della partita contro Gibilterra per le qualificazioni ai Mondiali 2022 (vinta dagli Scandinavi 3 - 0). Un chiaro riferimento alle ultime stime del '...La Norvegia si schiera contro il Qatar: Morten Thorsby e compagni hanno indossato una maglietta per frenare la strage di manodopera nei lavori del mondiale La Norvegia si schiera ancora una volta come ...Un forte segnale quello mandato dalla Norvegia prima della partita contro Gibilterra. La formazione in cui milita la stella Erling Haaland ha deciso di protestare contro il governo del Qatar. Secondo ...