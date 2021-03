Protesta della Norvegia contro il Qatar: la decisione della FIFA (Di venerdì 26 marzo 2021) Norvegia contro il Qatar: Haaland e compagni hanno indossato una maglietta per frenare la strage di manodopera. La decisione della FIFA La Norvegia si è schierata ieri nell’ennesima battaglia in favore dei diritti umani. Erling Haaland compagni hanno Protestato contro la strage di manodopera nei lavori del Mondiale del 2022 in Qatar nel pre partita della sfida vinta contro Gibilterra. «La FIFA crede nella libertà di parola e nel potere del calcio come forza del bene». La FIFA si è espressa così oggi, attraverso un comunicato ufficiale, in merito all’episodio avvenuto nell’incontro di ieri. Non ci ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021)il: Haaland e compagni hanno indossato una maglietta per frenare la strage di manodopera. LaLasi è schierata ieri nell’ennesima battaglia in favore dei diritti umani. Erling Haaland compagni hannotola strage di manodopera nei lavori del Mondiale del 2022 innel pre partitasfida vintaGibilterra. «Lacrede nella libertà di parola e nel potere del calcio come forza del bene». Lasi è espressa così oggi, attraverso un comunicato ufficiale, in merito all’episodio avvenuto nell’indi ieri. Non ci ...

