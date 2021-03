Probabili formazioni Italia-Irlanda del Nord: le possibili scelte di Mancini (Di giovedì 25 marzo 2021) Roberto Mancini sembra aver fatto le sue scelte per la gara contro l’Irlanda del Nord: ecco il probabile 11 dell’Italia a Parma Roberto Mancini sembra aver sciolto gli ultimi dubbi: se in difesa non c’erano dubbi, con il rientro di Chiellini che affiancherà Bonucci e sulle fasce Florenzi ed Emerson, a centrocampo restava da decidere sull’impiego di Barella. Quotidiani concordi nel dare all’interista una maglia da titolare nel terzetto con Verratti e Locatelli. In porta Donnarumma mentre in avanti Mancini schiererà Berardi insieme ad Insigne e Immobile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Robertosembra aver fatto le sueper la gara contro l’del: ecco il probabile 11 dell’a Parma Robertosembra aver sciolto gli ultimi dubbi: se in difesa non c’erano dubbi, con il rientro di Chiellini che affiancherà Bonucci e sulle fasce Florenzi ed Emerson, a centrocampo restava da decidere sull’impiego di Barella. Quotidiani concordi nel dare all’interista una maglia da titolare nel terzetto con Verratti e Locatelli. In porta Donnarumma mentre in avantischiererà Berardi insieme ad Insigne e Immobile. Leggi su Calcionews24.com

