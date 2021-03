Previsioni meteo 25 marzo: bel tempo sull’Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) Le Previsioni meteo di oggi, giovedì 25 marzo 2021: tempo stabile su tutta la Penisola con l’alta pressione e temperature in graduale aumento In questi ultimi giorni del mese di marzo le correnti fredde hanno determinato condizioni di tempo instabile e clima invernale in Italia con temperature sotto la media. Dalla giornata di ieri però… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Ledi oggi, giovedì 252021:stabile su tutta la Penisola con l’alta pressione e temperature in graduale aumento In questi ultimi giorni del mese dile correnti fredde hanno determinato condizioni diinstabile e clima invernale in Italia con temperature sotto la media. Dalla giornata di ieri però… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

elisaorlando3 : Meteo Sicilia, gelo addio: arriva l’anticiclone ed esplode la primavera - SilvioG92 : @GiusCandela La Rai manco con Leonardo che sarebbe l'elemento di punta ha pubblicizzato così tanto .. a momenti ci… - umbertosecondo : RT @remeteo: Zona Rossa... per l'appunto??! Giornate di bel tempo, con temperature fresche al mattino e massime in progressivo lieve aumento… - meteoBelSito : Previsioni meteo: tempo variabile - mariachiara1949 : RT @Adnkronos: #Meteo: PROSSIMI GIORNI, NON solo #ANTICICLONE più INGOMBRANTE, ma pure qualche INSIDIA. #PREVISIONI fino a Venerdì https://… -