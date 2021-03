Premier League, ufficiali le date della stagione 2021/22 (Di giovedì 25 marzo 2021) La Premier League ha annunciato che la stagione 2021/22 comincerà il 14 agosto 2021 e terminerà il 22 maggio 2022, con le gare dell’ultima giornata che si disputeranno in contemporanea. La stagione segnerà quindi un ritorno alla normalità, almeno dal punto di vista del calendario, dopo le ultime due edizioni fortemente condizionate dalla pandemia. Il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) Laha annunciato che la/22 comincerà il 14 agostoe terminerà il 22 maggio 2022, con le gare dell’ultima giornata che si disputeranno in contemporanea. Lasegnerà quindi un ritorno alla normalità, almeno dal punto di vista del calendario, dopo le ultime due edizioni fortemente condizionate dalla pandemia. Il L'articolo

